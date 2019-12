- Aymar: (ríe) Noooo... El palo se quedó en el bolso de hockey y no lo saqué más. A veces hago clínicas o pequeñas exhibiciones y lo uso. Quiero hacer determinadas cosas y no me salen. Qué papelón, me quiero morir me digo. Llamo a uno de los chicos y le digo “¿che, querés mostrar esto...?”. Necesitaba soltar, jugué muchos años y no podía separarme del palo de hockey. Era como un matrimonio. O dejo y hago un esfuerzo enorme, o sigo jugando y no puedo afianzar algunos otros aspectos de mi vida. Y fue lo que hice.