En Santiago todo es incertidumbre. Nadie sabe qué interpretar del accionar del futbolista de 27 años que fue parte de los 16 encuentros que disputó el equipo en la Superliga –12 como titular– pero había sido una figura clave para lograr el histórico ascenso a la máxima categoría. “No estaba dentro de los once, no era titular. Estaba con una molestia. Vienen 20 jugadores, no habló conmigo. Mandó un mensaje de texto diciendo que no iba a jugar, lo vinculé un poquito con que se amargó por la lesión. Es un problema que tiene que resolver con los dirigentes. No me molestó. No participaba hoy entre los 18. Hay cosas más lindas para los muchachos que ponerse a pensar en esta cuestión”, aseguró el entrenador Gustavo Coleoni argumentando una supuesta molestia muscular del deportista sobre la cual no hay mayores precisiones.