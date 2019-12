La tercera edición de la Liga Femenina de Desarrollo se disputó en San Luis desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de diciembre. En la categoría Sub 14 participaron los siguientes equipos: River Plate (Bs. As), Pumas (Bs. As – CFFA), Platense (Bs. As), Racing de Trelew (Chubut), Fusión FC (San Luis), Estudiantes de Rio IV (Córdoba) y Unión(Santa Fe). En la Sub 16, en tanto, jugaron: Racing Club (Bs. As), Racing de Trelew (Chubut), Newell’s Old Boys (Rosario), Universidad de Rio IV (Córdoba), Sportivo Patria (Formosa), Popeye (Salta), Fusión FC (San Luis) y Martin Rodríguez (Bs As - CFFA). Los cuartos de final se desarrollaron en los estadios del club EFI Juniors y Defensores del Oeste, mientras que las semis y las finales fueron en el estadio La Pedrera.