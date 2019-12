Su modelo mental se ampara en el sentimiento que le genera la máxima velocidad. “No estoy del lado de la mujer y ni del hombre. No hago esta actividad por una cuestión de género, sino porque es algo que me apasiona. No me gusta que me tomen como la representante femenina. Tampoco lo hago por mis hijos o mis padres. Lo hago porque me gusta. Si después le puedo abrir el camino a otras mujeres será un plus, pero no es mi finalidad. No estoy representando a nadie. Hay grupos que están muy en contra del hombre, y yo pienso todo lo contrario: crezco y me comparo con ellos”, reflexionó.