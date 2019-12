Más temprano, Román había intentando votar, pero la enorme cantidad de gente que lo esperaba se lo había impedido. En ese momento, el postulante opositor hizo una dura crítica al oficialismo del club y enfatizó en los “métodos tramposos” que utilizan para retener el poder Azul y Oro. "No hay nada raro. Es la única forma que tienen de ganar. En una hora votaron 10 minutos. A los micros que vinieron del interior les pincharon las gomas y les tiraron piedras. Es vergonzoso todo lo que está pasando. Están cambiando las reglas. Ahora el presidente y el vicepresidente nada más pueden volver a entrar al club y no me dejan entrar”, disparó.