“Ha cambiado mucho, no futbolísiticamente si no todo un poquito y hay que modernizarse. ¡A mí me cuesta mucho! Yo dibujo mucho, a mí me cuesta. Hoy los chicos para mostrarles un video, es mejor mandárselo al celular por ejemplo. ¿Usted sabía eso? Porque están con el celular. Entonces, están tomando mate y lo ven en el celular. Si lo que vos querés es que vean lo que vos querés. Antes a nosotros, nos veía el entrenador y no había una mosca. Bueno, han cambiado mucho. ¿Es bueno, es malo? Depende”, reconoció ante los periodistas en una pregunta que tuvo como disparador la diferencia generacional entre la vieja camada de entrenadores y la actual.