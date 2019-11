Gribaudo no coincidió en todo con Angelici durante su gobierno. Y con este caso lo ejemplificó: “Realmente fue un tema que me diferenció de él y otros miembros de comisión directiva que pensaban que había que hacerse un estadio nuevo. No tuvimos problemas en discutirlo, es mi responsabilidad como candidato decir lo que siento y realmente lo que siempre soñé es que haya más hinchas de Boca adentro de la cancha. Defender la Bombonera es lo más importante”.