Más de uno no resistirá archivo y puede quedar preso de sus palabras, incluso Román. “Me pone contento que digan que quieren estar conmigo. Pero yo no soy el caballito de batalla de ninguno, no soy el as bajo la manga de ninguno”, había declarado el 10 en la entrevista con el Pollo Vignolo. Su hermano Cristian informó de las charlas que mantendría con el oficialismo y Jorge Ameal, por lo que Riquelme, que sin dudas vela por el bienestar del club que ama, terminará tomando partido por un sector si se aleja del territorio neutral (”me tienen cansado con eso de ‘sos oficialista’ o ‘sos opositor’, yo soy de Boca", había dicho).