Sin firmar contrato, partió rumbo a Necochea para sumarse a la pretemporada. Allí recibió el primer impacto del mundo Boca: “Cuando llegué había más de 100 personas esperándome. Nunca me había pasado, porque en Independiente era algo más familiar. Con respecto al fútbol, tuve problemas en el arranque, por una lesión en la planta del pie en el segundo partido del torneo contra Huracán. No me podía recuperar bien y Lorenzo no me tenía en cuenta y me cortó el rostro (risas) porque pensó que yo había llegado lesionado. Hasta que en el último partido de la fase de grupos, como ya estábamos clasificados a la rueda final, puso algunos suplentes contra Independiente. En mi opinión no tuve una labor tan destacada, pero evidentemente para Lorenzo sí, porque no me sacó más. En esa fase decisiva fuimos una tromba. Ganamos casi todos los partidos y salimos campeones del Metro ’76. Mi primer título con Boca”.