Hay que ser claros y cristalinos. No puede ser que algunos entren siempre y otros no entren nunca. Por eso hay que ponerle claridad a todo. Tiene que estar expuesto en la página de Boca. Tenemos que volver al ranking, no se pueden crear amigos y enemigos. Entonces, vos sos amigo mío y yo te habilito el carnet, y si no es amigo mío no lo habilito. Esto fue lo que pasó los últimos ocho años. Cuando la secretaría de seguridad dice que los que no vinieron a los últimos cuatro partidos no pueden entrar, la secretaría de seguridad no sabe nada. Sistemas dice “¿cuántos partidos necesitamos para 50 mil o 55 mil, aprietan un botón y listo”, entonces me parece una injusticia. Hay que transparentar todo.