Cuando el duelo ya estaba 3-1 y se jugaba el segundo minuto de adición, el conjunto local tuvo el descuento en un remate de Joao Carlos que pegó en el travesaño y cruzó la línea, pero el arquero Pegorari sacó la pelota de un manotazo. El juez de línea y el árbitro, Gilberto Rodrigues Castro Junior, no convalidaron el gol porque consideraron que el esférico no había ingresado por completo, un error que se detectó en la transmisión, pero por la falta de VAR se permitió.