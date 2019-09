–Tortuga me lo puso un compañero…

El responsable de uno de los mejores apodos, o al menos del más popular, es Maxi Quiroga, compañero mendocino de pensión. "Un día estábamos acostados y yo estaba todo tapado con una frazada, sólo se me veía la cara cuando espiaba… Ahí empezó a joderme con que era una tortuga que sacaba la cabeza para mirar", recuerda. Sobrenombre que se le hizo carne a Gabriel, pese a que no refleja lo que exhibe en una cancha. Hoy todos le dicen así, pero hubo una vez que alguien quiso parar con la fiebre Tortu. "Cuando yo era entrenador de Quimsa paré una práctica y reté a los compañeros. Les dije que me parecía que ya había que empezar a llamarlo Gabriel, porque si algo no parecía en ejercicios y picados era una tortuga… Ya había dejado de ser un jugador pachorriento. Pero a él no le gustó la idea (se ríe), me miró como diciendo 'no me corrijas nunca el apodo'…", revela el coach. Deck recuerda bien aquel momento. "Silvio quería hacerme un bien, pero yo ya estaba familiarizado con el apodo y me gustaba. Además, si bien tal vez no refleje lo que soy en la cancha, seguramente sí lo que soy afuera, una tortuga…", admite, sonriente, quien justamente se tatuó este animal en la pierna izquierda.