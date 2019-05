Y los problemas no terminaron. A fines del año pasado perdieron a su principal patrocinante, Martini, que entregaba un presupuesto anual de 11 millones de euros. Los Stroll se fueron ya que compraron parte del extinto Force India, ahora llamado Race Point. El golpe económico fue fuerte e incluso por falta de elementos este año se perdieron dos días de prueba en la pretemporada. Por si fuera poco, en la segunda fecha del campeonato corrida en Bahréin, se les pidió a sus corredores que no pisen los pianos porque en caso de roturas no tenían repuestos para sus autos…

Si bien Williams tiene la motorización de Mercedes desde 2014, a partir del año pasado la caída de rendimiento fue notable. El escaso presupuesto para probar elementos les impidió hacer el desarrollo necesario y por eso sus autos no rinden.