“Desde que conocí a Racing tuve en claro que quería conocer Sudamérica y en especial, Argentina. Entonces, desde hace un tiempo empecé a estudiar por mi cuenta el idioma español con distintos tutoriales”, sorprendió en la entrevista que le brindó al sitio oficial de la Academia, sin ocultar cuáles son sus próximos desafíos: “Cuando me reciba en la universidad (actualmente estudia la carrera de negocios en Tokio) me gustaría trabajar y vivir en Sudamérica. Pienso que podría hacerlo en este país. Es por eso que más allá de arrancar mi viaje en Avellaneda, pienso conocer Buenos Aires y Mendoza, porque me gusta mucho el vino argentino”.