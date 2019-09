Juntos conforman una dupla exitosa que conmueve y entretiene. "Él me dice el cuento que va a leer y yo lo voy elaborando en la cabeza", detalló Altuna sobre las improvisaciones que desarrolla mientras escucha el relato de su compañero. Sin embargo, el caricaturista no queda conforme con sus trabajos porque muchas veces el tiempo no le permite terminarlos. "Me gustan los dibujos que están completos. Acá hay una improvisación directa que tiene relación con el contacto que tenemos con el público. Cuando los veo terminados no me gustan, porque tengo una autoexigencia muy grande", reconoció.