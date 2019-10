“¡Finalista de América River en una cancha dificilísima! Un equipo con temple, un equipo acostumbrado a jugar estas paradas bravas. Un equipo que no lució esta noche porque se encontró con una muy buena versión del equipo de Alfaro, que apenas le pudo marcar un gol que significó una victoria que no le alcanzó a Boca. River otra vez se adueña de una final de América. No vamos a poner tanta euforia por respeto a la cancha de Boca, por respeto a este público de Boca y porque uno, en definitiva, potencia lo de River, las convicciones de River”, inició su comentario final para la transmisión Radio Rivadavia con respeto para los hinchas del local pero también para su compañero de dupla, Roberto Leto.