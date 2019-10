Tévez señaló que la amargura por una nueva frustración no es fácil de digerir, pero aplaudió al equipo por la actitud y contó estaba el vestuario al final: “Las sensaciones son las mismas, tristeza, de no poder llegar a la final, pero como dije recién, estoy orgulloso del equipo que dejó todo adentro de la cancha. En el vestuario cuando terminó el partido nos abrazamos y no hay reproches, eso es lo mejor que me puedo llevar hoy, eso la gente lo vio y aplaudió al equipo, no se pude reprochar nada”.