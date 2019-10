La presión para el comisionado Adam Silver y la NBA llegó de todos lados. También desde su país y su gente. Empezando por Donald Trump, quien está en las antípodas, en todo sentido, de China, su gran enemigo ideológico y comercial del momento. Por eso no fue extraño que, en vez de intentar calmar las aguas, aprovechara la ocasión para atacar el nuevo líder económico del mundo. No sorprendió que políticos de su partido (y también de la oposición, hay que decirlo) salieran a pegarle a China y, en especial, a la NBA y a los Rockets. Consideraron una “vergüenza” que una competencia tan poderosa se haya retractado, en vez de defender la democracia, reflejada en el pensamiento de Morey. Ted Cruz, senador republicano por Texas que aseguró ser hincha de los Rockets, dijo estar orgulloso de Morey, pero no de la NBA. “Me encantó que opinara sobre el tratamiento represivo que el Partido Comunista Chino les da a los manifestantes de Hong Kong. Pero no que La NBA, en busca de dinero, se retractara vergonzosamente. Los derechos humanos no deberían estar a la venta y la NBA no debería estar ayudando a la censura comunista”, pegó. Rick Scott, otro senador republicano, en este caso por Florida, fue en la misma línea. “La NBA está más interesada en el dinero que en los derechos humanos. Es vergonzoso cómo se inclina hacia Beijing para proteger sus intereses”, escribió. Tom Malinowski, congresista por Nueva Jersey, fue más allá, hablando de que “China utiliza su poder económico para censurar el discurso en Estados Unidos y no lo podemos soportar”, publicó. Desde los demócratas, pese a las diferencias ideológicas y políticas existentes, el discurso fue similar. “China está usando su poder económico para silenciar a los críticos, incluso en nuestro país. Estados Unidos está obligados a liderar con nuestros valores y hablar en favor de las protestas pro-democráticas en Hong Kong, y no permitir que los ciudadansilveros americanos sean intimidados por un gobierno autoritario”, pegó Julián Castro, candidato demócrata a presidente. Beto O’Rourke, otro peso pesado del partido, sacudió a Silver y compañía: “Por lo único que la NBA debe disculparse es por su descarada priorización de las ganancias sobre los derechos humanos”, aseguró.