Bolmaro, que este año disputó el Mundial Sub 19 (promedio 10.8 puntos y 2 asistencias), en caso de seguir con esta evolución, podría pujar por un lugar en la lista para disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo. Aunque el entrenador Diego Ocampo prefiere la cautela: “Debe trabajar mucho y hacerlo bien para que lo vuelvan a llamar. No por mucho correr se llega alto… Lo importante es que eleve el listón, no que lo baje. Todos esperan que llegue y no hay que ponerlo ansioso. Lo importante es que sea un chico normal, que juegue lo mejor posible. Lo que vendrá, ya sea la NBA y/o la Selección, nadie puede saberlo, pero lo que es el día a día sí depende de él y de nosotros”.