La estrategia de Álvarez fue presentarse como un perseguido político de los sindicalistas y mandamases de Independiente, Hugo y Pablo Moyano, y del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, al que acusó de haber armado toda la maniobra para que terminara preso. Claro que ante la evidencia fílmica y las declaraciones del propio Holan sobre lo sucedido, no le quedó otra que admitir la razón del encuentro. “Yo fui a pedirle una colaboración como hicimos siempre con todos en el club. Pero no era obligatorio, sino de buena voluntad. En este caso se le pidió que ayudara para que la hinchada viajara representando a Independiente al Mundial de Rusia a alentar a la Argentina con cinco pasajes, estadías y entradas. Ya habíamos tenido dos charlas previas sobre el tema y Yoyo Maldonado (NdR: secretario del club y protesorero del sindicato de Camioneros) me dijo que vaya a verlo porque ya estaba todo arreglado. Por eso nos acercamos, me invitó a subir al auto, le recordé lo que estaba acordado, pero él dijo que no iba a colaborar y ahí terminó todo: yo jamás amenacé a nadie como dijo el testigo ese que trajeron que no es la persona que ese día estaba en el auto, acá al juicio trajeron a otro (por Daniel Ramos, amigo de Holan, quien aseguró que estuvo presente en el hecho y declaró que Bebote estaba violento y temió por su vida)”. Y ante una repregunta de Víctor Varone, abogado de Holan, sobre la misma situación, el jefe de Los Diablos Rojos redobló la apuesta: “El que se puso a gritar y quien alzó la voz fue Holan, no yo”. Cabe recordar que en su declaración en el inicio del juicio, el ex entrenador del equipo de Avellaneda fue muy preciso sobre lo sucedido aquel día: afirmó que era la cuarta vez que se encontraba con el jefe de la barra por esta situación, que le había pedido 50.000 dólares para el viaje al Mundial y que si bien no había tenido miedo personal en ese momento, sí tuvo temor por lo que pudiera pasarle a su familia y por cómo iba a seguir desarrollándose de ahí en más la relación, aunque nunca se refirió a que el líder de la barra representara esa amenaza, sino gente que pudiera rodearlo y actuar autónomamente. Y remarcó que desde entonces tenía custodia policial.