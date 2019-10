"No era el primer encuentro que tuve con Pablo. Se presentó en Mar del Plata cuando estábamos en la previa de un partido (30/1/17) diciéndome a qué jugadores debía sacar y reemplazarlos por otros juveniles. En Perú, antes de un partido de Copa que es cuando empieza el pedido de plata para el Mundial. El tercer encuentro fue a 100 metros del estadio cuando me dijo que no le importaba si la plata la ponía yo u otra persona, pero que ese dinero de algún lado lo tenía que sacar y la cuarta fue la de la autopista. Yo me sentía en un callejón sin salida porque después del tercer encuentro, fui a verlo a Hugo Moyano a contarle la situación y me dijo: ‘Si le das un peso te echo’. Además, una cosa era una contribución, como sí he dado, como por ejemplo cuando me llevaron a una cena en una peña que por mi presencia se juntaban muchos hinchas y ellos cobraban entradas, y otra cosa eran 50.000 dólares. Y cuando le dije que no la iba a poner, se ofuscó, me dijo mentiroso y se bajó diciéndome que ya lo íbamos a arreglar. Yo me quedé preocupado, no tengo la bola de cristal para saber cuál sería su próximo paso, pero tenía temor por mi familia y cuerpo técnico, no tanto sobre Pablo sino sobre los que lo acompañaban, que yo no los conocía. Desde ese momento tuve custodia. Lo que tenía claro era que para ellos, había que contribuir sí o sí y había un agujero negro, que era quién lo iba a hacer”.