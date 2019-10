Uno de los últimos que pudo ver al Narigón fue Sergio Goycochea, que fue a visitarlo y compartió detalles de su evolución. “Está atravesando un problema de salud, en algún momento mucho más complicado. Pero la fuerza que tiene –que demostró como entrenador–, esa pasión y el cómo vivir las cosas es un gran aliado para poder llevar adelante esto. Me puse recontra feliz porque me recibió caminando, me abrió la puerta y me abrazó. Lo vi bien, ojalá siga progresando de esta manera”, dijo con una sonrisa el ex arquero.