-Una vez me llevó un hincha al Monumental. Se largó a llover y yo me estaba mojando en la tribuna. Empecé a subir y bajar para buscar un lugar bajo techo. Y nada... Decí que justo uno encontró a Villazán, otro de los uruguayos que jugó en River, y me llevó al palco de Enzo (Francescoli). No me parece bien andar mendigando en un estadio habiendo sido alguien importante para la historia del club. Otra vez pasó que nos invitaron desde el club a los campeones. Fuimos y nuestro lugar no estaba. Miro para un costado y veo al Tapón Gordillo tirado en una tribuna. Me enojé y me fui de la cancha. Debe haber una persona idónea que conozca la historia de River. O que la estudie. Merecemos un lugar. Yo no les voy a ir todos los días a los partidos. Sólo quería ver a River. La cancha. Ahí te sentís dolido.