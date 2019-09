Regresa al Real Madrid en Liga de Campeones tras perderse el duelo del Parque de los Príncipes por sanción el capitán Sergio Ramos. “No es que no tenga recambio porque puede jugar otro pero Sergio es nuestro líder, nuestro capitán, yo no lo veo nunca fuera de aquí”, confesó Zidane. “Es verdad que de vez en cuando necesita un poco de descanso pero no, ahora no”, añadió confirmando su titularidad.