Los tantos del partido

Primer Tiempo

9 minutos, try de Fermín Martínez convertido por Tomás Rosati (B); 14m, penal de Joaquín Lamas (S); 18m try de Justo Durañona (B); 20m, try de Lucas Rocha(S); 23m, try de Juan Landó convertido por Rosati (B); 34m try de Joaquín Lamas convertido por él mismo (S), y 40m, try de Juan Landó convertido por Rosati(B).

Resultado Parcial: SIC 15 BAC 26