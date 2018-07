Luego, el jugador contaría sobre su experiencia con Bielsa: "Yo tenía ya este nivel, pero Bielsa me ha hecho aterrizar en otro planeta. No te puedes hacer una idea. Me ha hecho tragarme vídeos como nunca. Al principio me ponía delante de los vídeos y me dormía, pero él estaba contento. Estaba impresionado. De pronto yo paré de dormirme e inconscientemente me decía: 'Vamos, espera voy a ver dos minutos esa jugada'. Después de eso, él me hablaba. Yo le hablaba y repasábamos las acciones juntos. Respiraba aliviado. Bielsa me decía: 'Esto es por lo que yo te dejaba dormir. Tú has dormido, dormido, dormido y el día donde tú has decido mirar, te has interesado tú solo. Por tanto, si yo te obligaba a ver los vídeos, tú no estarías jamás interesado'. Esto es psicología. Es demasiado grande Marcelo".