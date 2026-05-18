Dos soldados resultaron heridos tras enfrentamientos con grupos armados en Norte de Santander

Imagen de referencia - El ataque armado ocurrió durante una operación de control en la trocha Los Mangos, en el municipio de Villa del Rosario - crédito Europa Press

Dos soldados del Grupo de Caballería del Ejército Nacional de Colombia resultaron heridos durante un enfrentamiento con hombres armados en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, citado por Caracol Radio, los hechos se presentaron en el sector de La Parada, zona rural del municipio de Villa del Rosario (oriente de Colombia), en la mañana del lunes 18 de mayo de 2026.

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Los militares, que participaban en una operación de control en la trocha conocida como Los Mangos, fueron interceptados y atacados con armas de fuego, lo que provocó un intercambio de disparos.

Los hechos ocurrieron en el sector de la Parada, zona rural de Villa del Rosario - crédito Colombia Travel

La reacción inmediata a este ataque llevó al traslado de ambos soldados a un centro asistencial en Cúcuta, donde permanecen bajo atención médica, según mencionó la institución castrense al medio citado. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre el estado de salud de los uniformados.

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Entre tanto, las autoridades avanzan en la investigación de los hechos para identificar a los responsables de este ataque contra la fuerza pública. Según las versiones preliminares, los agresores serían presuntos integrantes del ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Así mismo, las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso en desarrollar las operaciones policiales y militares, con el fin de garantizar la tranquilidad y seguridad en la población nortesantandereana.

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Fuentes militares señalan que los agresores serían presuntos integrantes del grupo armado ELN - crédito Federico Ríos/Reuters

Los combates se presentaron tras conocerse que el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) exigiera la implementación urgente de mecanismos humanitarios internacionales ante el agravamiento de la crisis que afecta a las comunidades rurales del Catatumbo.

En más de un año de conflicto, se han registrado desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios, afectando directamente la vida de miles de familias, según indicó el grupo armado en un comunicado.

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El grupo respaldó sus afirmaciones señalando la “clara y evidente coordinación” entre las Fuerzas Militares y lo que denominan el “grupo narco paramilitar del 33”, haciendo referencia al Frente 33 de las disidencias de las Farc.

En ese pronunciamiento, el ELN acusa a ambos de aumentar las acciones militares en la región y la frontera, y describiendo operativos conjuntos en los que, sostienen, la aviación y artillería pesada estatal “despejan y abren paso a los narcoparamilitares, quienes incursionan en estos territorios para atentar contra la población civil y liderazgos sociales”.

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“La intervención y acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de derechos humanos y la Gobernación de Norte de Santander es fundamental para promover mecanismos humanitarios que brinden alivio a las comunidades golpeadas por la violencia”, afirmó el ELN.

El ELN solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales para implementar mecanismos humanitarios en zonas impactadas - crédito @jhonjacome/X

Dos militares fueron asesinados en el Chocó

Este no ha sido el único enfrentamiento registrado en el país. En la noche del 17 de mayo, miembros del Ejército Nacional de Colombia y presuntos integrantes del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC) mantuvieron combates en la vereda Capitán, zona rural del municipio de Acandí (Chocó).

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Sin embargo, las Fuerzas Militares confirmaron que el enfrentamiento dejó como saldo el fallecimiento de dos uniformados.

De acuerdo con el parte difundido por la Décima Séptima Brigada, que forma parte de la Séptima División del Ejército Nacional, las víctimas fueron identificadas como el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Salgado García.

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Ambos pertenecían al Batallón de Infantería número 46 Voltígeros y cumplían labores de patrullaje y protección durante la operación. Aunque recibieron atención inmediata por parte de los enfermeros de combate tras resultar heridos, el fallecimiento fue confirmado minutos después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Los uniformados cayeron mientras estaban trabajando por desmantelar a las organizaciones criminales - crédito Séptima División del Ejército Nacional / X

El comando de la brigada expresó su pesar en un comunicado dirigido a los familiares y compañeros de los uniformados. “Este Comando lamenta profundamente este hecho y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestros uniformados asesinados”, informó la institución en un comunicado.

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De igual forma, las autoridades militares aseguraron que continuarán las operaciones ofensivas para ubicar a los responsables y neutralizar a los grupos armados que persisten en la región.

El combate se produjo durante el despliegue del Plan Democracia, una estrategia diseñada para proteger el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.