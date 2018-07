El apellido Rakitic se vio envuelto en una polémica nacional y política, desde la pequeña ciudad de Möhlin, hasta Suiza entera. "He dejado detrás de mí todas las amenazas que he recibido. Estaba claro para mí que escribirían cosas malas sobre mí en Suiza, y que experimentaría situaciones incómodas, pero no ha sido tan malo", aseguraba el jugador un tiempo después.