En consecuencia, con el horizonte de la Selección Mayor sumergido en la incertidumbre, desde la Asociación del Fútbol Argentino piensan que lo mejor es que la Sub 20 viaje con un cuerpo técnico no emparentado con Sampaoli. En ese contexto, la dupla Pablo Aimar-Diego Placente (a cargo del Sub 17 y el Sub 15) pica en punta.