El equipo es el que te hace ser grande o no y todo recae sobre… ¿sobre quién va a recaer? luego me río de las cosas que dicen. Cuando acabe la historia de él en la vida futbolística, repasaremos todo: el fútbol que nunca verán y unos números que son acojonantes, ¡son acojonantes! Que no es delantero centro, es un tipo que enganche desde 20 metros, que mete más goles que Lewandowski, que este y el otro y el otro y todos los que están ahí adelante

Es que es alucinante, ¡es alucinante! Desde el punto de vista futbolístico, si has jugado en un campo de fútbol, es alucinante, y si estuviese en el Madrid lo repito otra vez: ¡Del Barça y de Messi! Aunque estuviese en el Madrid, porque trasciende, va más allá de eso, que afortunadamente sigo viendo, que es lo único que quiero: seguir viéndolo. Cuando acabe todo, llevaros vuestra parte de gloria, todo lo que queráis, pero lo que nunca me quitarán es el placer de ver a alguien que me enamora, ¡porque no sé qué puede llegar a hacer con un balón! Y eso no hay ningún futbolista del mundo que me lo… ya sabemos que hay jugadores que pueden hacer cosas maravillosas, pero lo de este chico me parece una barbaridad.