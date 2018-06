"Yo lo que menos pensaba era estar acá. Como a Maradona o a Messi les tocó la varita mágica, yo digo que a mí también me tocó. Entré a la AFA en el año 72, como cadete, y en el 83 me informa un gerente que pasó a Selecciones. No sabía ni lo que era. Y empecé todo el periplo hasta 2014, con el Mundial", describe al detalle su relación con el elenco nacional.