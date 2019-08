"No dejo de ser una adolescente que le gustan las redes sociales y salir con amigas como cualquier chica de 19 años. Por eso trato de bajar el nivel de exposición. Trato de mantener los pies sobre la tierra, porque tengo mucho que mejorar. Por más que me haya ido muy bien acá, no me creo Dios, porque cuando llegue a mi casa, me voy a tomar vacaciones y después tengo que seguir entrenando", deslizó Delfina.