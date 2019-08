Atrás de toda esa sensible escena se esconde una historia de competencia entre ambas, que se llevan 7 años de diferencia en edad. "Es duro porque desde que nadamos juntas hacíamos las mismas especialidades. Entonces era duro. Me decía '¡Dale pendeja, ganame!' Me ganas en el entrenamiento… Como que perdeme el respeto, porque uno un poquito de respeto tiene", reconoció Virgina, de 27 años, a ESPN luego de colgarse la medalla en Lima.