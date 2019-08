"Si quería dedicarme de lleno al modelaje, tenía que mudarme a Buenos Aires. No me animé. Simplemente lo hacía para tener un ingreso económico", analiza a la distancia. Las gráficas, los desfiles y sus incursiones como promotora del TC se archivaron en su memoria con una carga nostálgica muy perceptible. "Se notaba que era un ambiente jodido. Cuando tenía que desfilar, me decían: 'Nena no vuelvas más con esos moretones porque no sabemos qué hacer'. Me tenían que maquillar las piernas", recuerda entre risas.