Su gesta le sirvió para igualar la marca de Walter Pérez, un récord que no tuvo en consideración. "Soy malísima con las estadísticas. Me estoy enterando recién ahora y me llena de orgullo porque él es un deportista ejemplar", continuó con la sinceridad que la caracteriza antes de confesar cuál será el destino de la deseada medalla. "Las que son de los Juegos las tengo guardadas en una cajita especial porque son más delicadas. La verdad es que no pienso en ser la argentina con más medallas en los Panamericanos. Sólo es un mimo más para la trayectoria".