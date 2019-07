La presea puede ser un aporte para fomentar la disciplina en la Argentina. "Ojalá que todo esto sirva para no tener que irnos del país para poder vivir del básquet", analizó la figura del Gernika KESB de España, quien sufrió el desarraigo de sus seres queridos en la lucha por seguir su sueño. "Cuesta dejar a la familia y los amigos, pero lo tomo como una oportunidad, porque me siento una afortunada al poder vivir de lo que me apasiona".