El interés de Eve por los animales nació cuando ella era muy chica y pese a que se encuentra estudiando en la Universidad de Stanford, sabe que su destino está ligado al deporte. "La principal razón por la que hago este deporte es porque me encantan mis animales, me encantan mis caballos. Desde que era pequeña, estaba encaprichada con estos animales y siempre quise estar cerca de ellos, trabajar con ellos. Y eso se ha desarrollado cada vez más. No estoy compitiendo tanto como antes de empezar la universidad, voy a las competiciones importantes. Preparo mis caballos para esos días específicos. Y a mis profesores les explico que estoy haciendo esto y con antelación les comunicó qué días no voy a acudir a clase. Tengo un plan de 4 años, que hice de forma meticulosa, de qué clases tengo que tomar y cuándo. Para mí es muy importante estar tanto en este deporte como dedicarme a mis estudios. Soy una gran defensora de si quieres seguir un ambicioso sueño deportivo, como yo, es importante también estar en la universidad", comentó la heredera de la compañía tasada en 821.500 millones de dólares en febrero de este año.