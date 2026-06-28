El primer semestre cerrará con un nuevo líder de ventas entre los autos compactos y una puja entre los SUV más demandados

Con los números de junio cerrados se confirmará un nuevo líder de ventas en autos particulares y una lucha cerrada en el segmento de los SUV-B

El cierre del primer semestre de 2026 permitirá definir el resultado de varias disputas por las posiciones en el ranking de ventas de autos 0 km en varias categorías. Algunas son internas, como la que llevan adelante dentro de Stellantis, el Fiat Cronos y el Peugeot 208, por quedarse con el primer puesto entre autos compactos de uso particular.

Pero esa, más que una disputa, parece una estrategia comercial de la automotriz, ya que puede regular la demanda o compensar las caídas que puede tener un modelo en algún momento en particular. Hasta mayo, el 208 se mantenía delante del Cronos, aunque en los últimos dos meses había perdido toda su ventaja conseguida entre enero y febrero.

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En junio, con el resultado parcial de la semana previa al cierre, el Fiat ya pudo superar al Peugeot también en el acumulado del año y quedar como líder de la categoría con 11.000 unidades vendidas contra 10.900 del auto de origen francés.

El Fiat Cronos volvió a la punta y desde junio será el auto compacto más vendido de 2026

Ambos modelos se despegaron de sus seguidores más cercanos, que son el Chevrolet Onix (6.500 autos), el Toyota Yaris (5.900) y el Volkswagen Polo (5.200). Un año atrás, justamente en junio de 2025, se producía el cambio de líder que dejaba al Yaris primero absoluto del mercado (incluso delante de la pickup Hilux), con lo que un auto brasileño sería líder del ranking de ventas hasta diciembre.

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La pelea en los SUV

En cambio, en entre los SUV hay peleas muy intensas entre fabricantes distintos, y el resultado del primer semestre ya empieza a mostrar que las proyecciones de comienzos de año se están confirmando. El Volkswagen Tera es por ahora el B-SUV más vendido del año, con un número cercano a las 7.800 unidades. Pero su performance tiene una sombra muy cercana: el Chevrolet Tracker, que tiene unos 7.200 patentamientos.

Tal como era de suponer, el Volkswagen Tera es el SUV compacto más vendido en el primer semestre

Más atrás aparecen el Peugeot 2008 y el Toyota Yaris Cross, que tienen 5.600 y 4.243 ventas cada uno. Sin embargo, teniendo en cuenta que este último modelo se presentó en el mercado argentino a fines de febrero, y que por lo tanto tiene dos meses menos de ventas, su resultado es mucho mejor de lo que parece.

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El mejor modo de interpretarlo es promediar el volumen total de autos vendidos por mes. Así, los números son más parejos entre todos. El VW Tera tiene un promedio de 1.300 unidades mensuales, el Chevrolet Tracker 1.200 y el Toyota Yaris Cross está levemente por debajo de las 1.100 unidades. El Peugeot 2008, en tanto, promedia 940, y es seguido por otro vehículo que no se vendió sino a partir de marzo, el BYD Atto 2, que promedia 620 vehículos por mes.

En los SUV-C, la lucha no es por el primer lugar sino por el segundo, porque Ford Territory es inamovible del primer gracias a una diferencia de casi 5.000 unidades. El producto importado desde China por la automotriz americana tiene casi 11.000 patentamientos a pocos días de cerrar junio, y sus más cercanos perseguidores son el Volkswagen Taos y el Toyota Corolla Cross, que suman 4.450 y 3.390 unidades cada uno. En los últimos tres días de junio el Toyota puede superar al VW ya que la progresión del mes lo tiene notoriamente por encima de su rival.

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El nuevo Toyota Yaris Cross arrancó tarde el 2026 pero en el promedio de ventas mensuales está tercero en el segmento de los B-SUV. (Toyota Argentina)

Es curioso como ambos modelos, que dominaron la categoría los últimos tres años, se vieron afectados por factores externos. Primero lo sufrió Toyota con la parada de producción de tres meses ante la destrucción de la planta de motores de Porto Feliz, Brasil, en septiembre del año pasado. Eso le hizo perder flujo de unidades en noviembre y diciembre, una vez que se agotó el stock que había quedado y que sirvió para defenderse en octubre.

En el caso de Taos, la decisión de dejar de fabricar el vehículo en Argentina e importarlo desde México, tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que la planta de General Pacheco se dedicará exclusivamente a la nueva generación de la pickup Amarok desde 2027.

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Pero muy pronto empezó el padecimiento, porque cuando llegó la fecha de vencimiento del acuerdo económico entre Argentina y México y no se pudo renovar, empezó la cuenta regresiva de administración de stock de autos que habían llegado en los primeros tres meses del año.

El Toyota Corolla Cross viene recuperando el terreno perdido a fin de año pasado y se acerca al VW Taos que ahora padece las importaciones trabadas desde México

Todavía hay unidades de Taos, pero no en la cantidad deseable para la marca y sus proyecciones de ventas previas a esta complicación operativa. Un escalón más atrás están el Jeep Compass y el Baic BJ30, con 3.700 y 3.600 unidades cada uno, peleando por ser el mejor de quienes no están en el podio.

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En cambio, donde no hay discusión es en el segmento de las pickups. Allí la Toyota Hilux domina y cerrará el semestre sin alteraciones ni sustos, ya que tiene vendidas más de 15.000 unidades, y la Ford Ranger está segunda con 9.700 patentamientos, también lejos de la tercera posición que ostenta, también sin incomodidades, la VW Amarok, en su año despedida, con un volumen cercano a las 7.600 unidades entre enero y junio.