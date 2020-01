Carlos Verza (Argentina): más conocido como el yaguareté. Es oriundo del Chaco, en la Argentina profunda, y ha logrado con mucho esfuerzo, abrirse camino en el Dakar. Debutó en 2015, más tarde decidió probar suerte en la categoría Original by Motul y el año pasado se dio el gusto de llegar 9º y ganar su división. Con limitados recursos económicos, Verza consiguió un Can Am 4x4 para afrontar las arenas de Arabia Saudita. Su plan a mediano plazo es el paso a la categoría Autos.