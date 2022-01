La dramática historia de la piloto italiana que perdió todo en un incendio y sigue en carrera en el Rally Dakar 2022

Liparoti Camelia en la previa del Rally Dakar 2022 (Florent Gooden / DPPI - ASO)

Uno de los valores del Rally Dakar es la solidaridad entre la mayoría de los competidores, algo que no se ve en los pilotos que pelean por el triunfo, pero sí en quienes son amateur y mantienen la esencia de la carrera que desarrolla su 44ª edición y que por tercera vez tiene como sede a Arabia Saudita. Todos los años hay un caso de un participante que tiene un percance y se ve la camaradería del resto. Esta vez la italiana Camelia Liparoti fue la protagonista de esta historia.

Ella compite en la carrera más dura del mundo desde 2010 y corrió en diez oportunidades en la Argentina. Ahora participa en Prototipos Ligeros T3, una especialidad de la categoría UTV o Side by side, que son los vehículos areneros. Su divisional se creó en 2017 y resulta una buena alternativa para quienes no tienen presupuesto para poder correr en autos. Luego del inicio de la competencia este sábado, mientras Camelia disputó la parte A de la primera etapa con su prototipo Yamaha YXZ1000R, tuvo un incidente que pudo haberla dejado afuera de carrera.

Su camión de asistencia, donde se transportan los elementos para poder reparar el vehículo, que también iba a ser la casa de la italiana durante estas dos semanas, mientras se trasladó desde Yeda ya Hail sufrió un incendio y perdió su computadora, toda su documentación e indumentaria, salvo el buzo antiflama y el casco.

Ya es el tercer incendio que se conoce en el marco del Rally Dakar 2022. El primero fue en el shakedown (prueba previa) en el prototipo de los checos Alexander Pesci y Stephan Kuhni. Luego trascendió la noticia del piloto francés cuya identidad fue reservada y auto se incendió frente al Hotel Donatello de la ciudad de Yeda. El competidor galo será enviado a su país y en Arabia Saudita se extremaron las condiciones de seguridad.

Camelia con su prototipo Yamaha, que cuenta con asistencia del equipo X-Raid Yamaha Racing Rally y que le brindó su ayuda para seguir en carrera (Florent Gooden / DPPI / ASO)

“El Rally Dakar 2022 no es una aventura, es casi un drama para mí. Por suerte, nadie está lesionado, estoy bien y sana. Mi camión de asistencia y la casa de acampada de Dakar se incendiaron anoche en el camino de Yeda al bivouac (campamento) de Hail donde estamos ahora, y lo perdimos todo, incluido mi pasaporte, mi computadora, mi ropa, mi todo, mi casa”, se lamentó.

La italiana es conocida como la “Pantera Rosa” por ya que ha sido la promotora del primer equipo ciento por ciento femenino que compitió en el Rally Dakar. Liparoti ha finalizado 12 veces en la mítica carrera y consiguió el destacado resultado del 2º puesto en la categoría de Prototipos Ligeros T3 en 2021.

La página oficial del Rally Dakar informa que también ganó seis Campeonatos del Mundo en la categoría femenina de la Federación Internacional del Motociclismo (FIM). Pero no solo se dedica al automovilismo, ya que fue intérprete de idiomas al principio, luego se licenció en Fotografía Deportiva en Londres y trabajó como fotoperiodista publicitaria y fotógrafa de esquí desde entonces.

Liparoti Camelia corre en el Rally Dakar desde 2020 y disputó diez ediciones en la Argentina (Julien Delfosse / DPPI / ASO)

“Todavía estoy un poco sorprendida, como cuando no crees que es verdad, cuando te despiertas y es una pesadilla, pero es real. Perdí todo y no sé qué hacer, quedarme en Yeda o volver a casa, pero no tengo pasaporte, así que primero tengo que resolver este problema”, agregó.

“Así que al final pensé que era una buena idea seguir el Dakar, hacer el prólogo de todos modos, hacer el transfer de 600 kilómetros por carretera esta noche con lluvia y frío. Puedes ver una chaqueta que obtuve de X-Raid porque no tengo ropa, no tengo nada. Solo tengo mi traje de carrera (buzo antiflama), casco, zapatillas de carrera y eso es todo”, describió.

Ella corre con la asistencia del equipo X-Raid, que también le dio una mano en este complicado momento, una sana costumbre del Rally Dakar. “Le agradezco al equipo y especialmente a Tobias Quandt (director del equipo) han sido muy amables conmigo, todos están tratando de ayudarme. Digo que lo perdí todo, pero me siento perteneciente a la familia del Dakar. Todo el mundo está intentando ayudar y espero poder continuar el Dakar. No recuerdo cómo hice el prólogo, no me podía concentrar, pero lo terminé”, concluyó.

Este domingo Camelia fue 12º entre 22 pilotos y más allá de cómo termine el Rally Dakar 2022, ella ya ganó. Perdió todo y sin desmoralizarse sacó adelante una carrera muy difícil ya es una campeona.

