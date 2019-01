"Saltamos muy secos una duna corta y el Mini aterrizó muy duro en la parte trasera. Ese impacto me generó una tensión grande en el lumbar 4 y lumbar 5. El dolor fue creciendo y al KM 130 ya era insoportable, ya que también se expandía a la pierna derecha. Allí paramos y buscamos ayuda médica. Resultado: me evacuaron al Hospital Regional de Ica donde me esperaba el equipo médico", explicó el piloto mendocino en sus redes sociales.