Una noche Messi fue Maradona. Escupió su bronca a lo Diego. Hasta con palabras de él. "Se cansaron de cobrar boludeces en la Copa América y esta vez no fueron nunca al VAR… Increíble. Se cobraron manos boludas, foules boludos, penales pelotudos y ahora ni siquiera revisaron las jugadas… El árbitro me decía que estuviera tranquilo, que me iba a cuidar. Pero al contrario: nos faltó el respeto con su arbitraje. Acá maneja todo Brasil". Su enojo tiene una razón que es la madre del error: el problema no es el VAR sino quienes lo usan mal o -peor aún- los que deciden no utilizarlo. Nada explica por qué Zambrano no chequeó los dos penales para Argentina, aun cuando en la jugada de Agüero alguna cámara lo haga discutible. La tecnología no roba la pasión ni distorsiona el deporte. Ese arrebato lo pueden hacer otros que ahora quedan más expuestos que antes. La noche de Belo Horizonte pareció una fea repetición de aquella en el Monumental, cuando no se fue a revisar el penal de Pinola a Martín Benítez en River-Independiente por la Libertadores. Como también hubiera dicho Diego, al árbitro se le escapó la tortuga.