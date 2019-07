"El vínculo es hasta que termina mi período como presidente. No tiene cláusulas de salidas ni sanciones para el técnico de ningún tipo. Es un acuerdo de partes. Si él quiere retirarse o no quiere dirigir por un tiempo, lo puede hacer. Nosotros tratamos por todos los medios que no ocurra porque lo queremos tener", aseguró el máximo mandatario del club de Núñez que se encuentra en Los Ángeles acompañando al plantel durante la pretemporada.