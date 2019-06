"Estoy desilusionado de la Selección porque no veo un juego, un sistema de juego. Sinceramente no me gusta cómo juega, con pelota larga para Agüero, Messi y Lautaro, que son de un metro setenta… No se puede jugar así al fútbol. Vos lo dejás afuera al mejor jugador del mundo y lo saltás", inició su relato en diálogo con Super Deportivo Radio, programa que se emite por Radio Villa Trinidad. Y luego vaticinó una catástrofe ante la Verdeamarelha si el entrenador no cambia la forma de jugar: "Veo una Selección perdida, no hay un líder, un jefe que ponga orden. Argentina hizo el segundo gol cuando sólo atacaba Venezuela, Argentina no llegaba al arco. No podés sentir una presión de Venezuela. Armani evitó el 1 a 1, si sucedía no sabés qué podía pasar. No podés sufrir tanto con Venezuela. Si jugás así, Brasil nos hace cinco goles".