"Son muy extrañas sus declaraciones. No como Director de Selecciones nacionales, sino como colega, con un chico que está empezando, sin espalda, con un staff con jugadores de Selección, pero nuevos. No podés decir que está en observación, eso se lo tenes que decir en privado, y desde afuera lo bancas", comentó el ex director técnico de San Lorenzo, dejando en claro los motivos que lo llevaron a estar en la vereda opuesta al Flaco. Y luego, agregó: "Hay muchos que ven a Menotti y les inspira respeto. Si vas a agarrar un puesto, ahora ayudalo. Está jugando la Selección argentina. Démosle todas las armas, y si no va, no va".