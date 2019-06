"Escribo y digo lo que se me canta. A mí no me condiciona nadie. La nota, más pacífica imposible. Es respetuosa. Parece que soy más importante que cuando era DT de la selección argentina. Yo no estoy peleado con Scaloni. Me comunico con él y sueño con que a la Selección le vaya bien. Vamos a ser serios. A mí esto me suena a una movida. Nunca había visto tantas opiniones por alguien que no está. Críticas a la Selección (por el juego) siempre hubo, pero algo así… Ni que fuera Maradona, que llego y hago tres goles", se defendió el ex entrenador de Huracán, Boca, River e Independiente.