Cuente…

-La prioridad la tenía la temporada de béisbol y en 2004, fuimos con Radio Caracas Radio a transmitir a Buenos Aires el Argentina-Venezuela por la clasificación al Mundial 2006, aunque nos dijeron que hiciéramos el relato en diferido. Nosotros propusimos relatar para la FM sabiendo que en la AM sería imposible, pero no. Sabíamos que la única manera de transmitir en directo era que lloviera en el béisbol y se suspendiera, algo casi utópico. Estábamos en el Monumental a horas del partido, y nos dijeron que en Caracas había un sol radiante así que nos resignamos, pero de repente, a poco de comenzar el partido, nos dijeron que no sabían qué había ocurrido pero el cielo se puso todo oscuro, se largó una lluvia torrencial y cuando nos enteramos que relataríamos el partido en directo, nos abrazamos con mi compañero Daniel Chapela (un reconocido periodista, ahora residente en los Estados Unidos) y lo gritamos como un gol. La gente nos miraba y no entendía nada. Argentina ganó 3-2 pero nosotros dijimos que fue 3-3 porque haber relatado ese partido fue como un gol más.