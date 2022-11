Jude Terry, el futbolista argentino que es pretendido por México y EEUU

(Foto: Instagram/judeterry10)

Jude Terry es un futbolista de 14 años de edad que pertenece a Los Angeles FC que hasta el momento ha sido convocado por la selección Sub-15 de México y de Estados Unidos, pero también, por herencia de su padre Diego Terry, tiene la posibilidad de ser considerado por Argentina, un objetivo que tiene trazado el adolescente, quien desea tener la experiencia de vestir la playera que porta Lionel Messi, su ídolo.

Sin embargo, de cara al partido entre el Tri y la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, no se inclina por algún combinado.

El futbol y la familia Terry han estado unidos desde años atrás. Carlos Alberto Terry, abuelo de Jude, llegó a jugar en la Segunda División de Argentina; posteriormente Diego Terry, padre del jugador del LAFC, llegó a jugar a nivel profesional Futbol Indoor, donde compartió cancha con Zizinho, padre de Giovani y Jonathan Dos Santos, pero ahora la historia está en los botines de Jude, quien ya presume convocatorias con las selecciones de la Concacaf. Así lo declaró en entrevista para ESPN:

“Contento porque le dieron la posibilidad de Selección Mexicana y selección americana. Orgullosos y un honor para nosotros que pueda representar tanto a México, Estados Unidos, como Argentina. Hasta ahora tuvimos dos invitaciones, que fue México y Estados Unidos, pero ahí estamos trabajando y él está disfrutando de este deporte que es tan bonito”

A Jude Terry le gusta usar el cabello largo, algo que lo caracteriza, pero también tiene la particularidad de contar con tres nacionalidades: la de EEUU, que es donde nació en octubre del 2008; la de México, gracias a sus abuelos maternos; y la de Argentina por su papá.

“No, porque todavía estoy chiquito, pero cuando vayan a llamar y cuando esté más grande, no sé cuál vaya a escoger porque todos son buenos”

“Primero me habló México y luego, como dos meses después, me habló Estados Unidos para un campamento. Estaba con mi mamá y el director del club me mandó un mensaje que me invitó. Me vieron en un torneo de Manchester City Cup, me hablaron de México y me dio alegría, ya estaba esperando la llamada. Estaba muy feliz porque los dos me llamaron y luego, más orgulloso de la oportunidad que me dio LAFC”, agregó el capitán del equipo categoría 2008, pero que también juega con la 2006.

Pero Jude no pierde la esperanza de algún día ser convocado por la albiceleste, país donde nacieron sus tres ídolos: Lionel Messi, Diego Maradona y su papá.

“Sí, creo que me van a llamar, pero no sé cuándo, pero sí creo [...] Estoy jugando bien ahorita y luego si voy a Estados Unidos o México a un torneo, pues me van a ver y si juego bien, sí me van a llamar”

A pesar de dar los primeros pasos en su carrera, Terry ha vivido dos capítulos imborrables en el futbol de Europa, incluso el juvenil confiesa haber sentido que ganó la Champions League, luego de que Gerard Piqué le dio un trofeo de un torneo que se celebró en las instalaciones de La Masía en Barcelona.

“Me lo dio en el estadio del segundo equipo de Barcelona y me sentí como si estuviera en la final de la Champions League, me dio el trofeo y estaba muy feliz que me lo dio”

Una de las cualidades que destacan es su técnica con el balón, además de su porte físico, en el que resaltan los cerca de 1.75 metros que tiene de altura, así como su potencia e inteligencia, características con los que ganó un concurso de habilidades del Manchester City, que tenía como premio entrenar en las instalaciones de los Citizens, así como convivir con los jugadores del primer equipo, en el que en ese momento estaba Sergio Agüero.

“Todo estaba muy profesional. Cuando estábamos comiendo, todo estaba muy bueno. Estábamos como profesionales y luego, cuando estábamos entrenando, teníamos todos, teníamos a los entrenadores, al lado estaba el estadio y al lado estaba donde entrenan los profesionales. Me sentía como estar ahí en el Manchester City, me sentía como si fuera un profesional”

El próximo sábado se vivirán sentimientos encontrados en la casa de su familia, en California, donde todos desean que México y Argentina avancen a los octavos de final de la Copa del Mundo, pero están divididos sobre el equipo que apoyarán en el duelo entre ambas selecciones. Por un lado, Diego se decanta por su país natal, pero Jude, involucrado con el Tri y la Albiceleste, prefiere reservarse su favorito.

“No sé porque mi papá va a estar con Argentina y si voy para México, se va a enojar. Nada más lo voy a ver”, confesó entre sonrisas.





