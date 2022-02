"El Gato" Romero murió este domingo a los 67 años (@egatoromero)

Este domingo, a los 67 años, murió el ex golfista Eduardo “El Gato” Romero, quien se desempeñaba como intendente de Villa Allende, Córdoba, cargo del cual había tomado licencia debido a su delicado estado de salud.

El municipio confirmó la triste noticia a través de un comunicado: “Con profundo dolor, la Municipalidad de Villa Allende, informa que a los 67 años acaba de fallecer el intendente Eduardo Romero, para nosotros y para el mundo, ‘El Gato’” .

“Eduardo Romero fue sin lugar a dudas uno de los vecinos más destacados y reconocidos de la ciudad, que nos representó a lo largo y a lo ancho del mundo a través de su carrera deportiva como golfista, pero sobre todo como un vecino ilustre que incluso hace unos años aceptó y se embarcó en su último desafío: ser intendente de la ciudad que lo vio desarrollarse y crecer, como deportista y como personas”, mencionó el municipio.

Días atrás, el reconocido golfista, ganador de Trophée Lancôme y los Abiertos de España, Francia, Italia y Escocia, había pedido licencia a su cargo como jefe comunal debido a problemas de salud que arrastraba desde hace varios meses.

En diciembre, fue internado en un sanatorio privado de Córdoba capital luego de sufrir una descompensación y padecer problemas estomacales. A fin de año, Romero contó públicamente que su salud se encontraba delicada, que venía transitando distintos tipos de estudios médicos que continuarían a lo largo del mes de enero. “No les voy a negar que eso me preocupa y desgasta, pero también quiero decirles que este desafío me fortalece”, había expresado en una carta que compartió en sus redes sociales.

Luto en Córdoba por la muerte de el Gato Romero

Su estado empeoró en las últimas semanas. El 29 de enero el ex deportista profesional reconoció que no iba a poder continuar con sus actividades como intendente. “Aquí estoy nuevamente para contarles lo que me está pasando, y sobre todo, las razones por las cuales no puedo estar ahí, al lado de ustedes como lo hice siempre. Mi estado de salud es delicado y hace algunas semanas comencé un largo tratamiento con altibajos, que hoy me obliga a darles una noticia que nunca imaginé y para la que nunca me preparé. Junto a mi equipo y familia decidimos que lo mejor es poner una pausa en mis funciones como Intendente de Villa Allende, pidiendo una licencia temporal que me permitirá enfocarme en mi salud”, le comunicó a los vecinos.

Junto a Roberto De Vicenzo y Ángel Cabrera, fue unos de los mejores golfistas de la historia argentina, ganando más de 80 torneos en todo el circuito. Tras una exitosa carrera en la cual llegó a escalar hasta el puesto 19 del ranking mundial, en 2015 fue electo intendente por el PRO y en abril del 2019 obtuvo la reelección. Este domingo, a última hora de la noche se confirmó su muerte.

Romero nació en Villa Allende, el 17 de julio de 1954, “lugar al que siempre regresaba después de sus largas giras por el mundo”. En 1978 se casó con Adriana García, “su mujer hasta el final de sus días”, con quien tuvo una hija: Dolores. También era abuelo de “Eduardito”.

El comunicado del Municipio por la muerte de Romero

“Con lágrimas en los ojos, hoy despedimos a uno de los más grandes golfistas que tuvo nuestro país, y al más importante de nuestra ciudad, despedimos al intendente de la Villa, al padre y esposo, pero sobre todo, despedimos a ese vecino especial, de perfil bajo, sencillo y humilde. Despedimos a un vecino más que sin embargo quedará por siempre marcado a fuego en nuestra memoria y nuestros corazones” , concluyó el Municipio.

La partida de Romero causó conmoción en la política nacional. “Lo vamos a recordar como un gran golfista, un gran intendente y, por sobre todo, una gran persona”, expresó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“No sabía nada de golf pero sabía quién era el Gato Romero. Después, la política nos acercó y ahí terminé de conocer a un grande de verdad. Que en paz descanses entrañable Gato”, manifestó el senador cordobés Luis Juez.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, el diputado radical Mario Negri, dijo: “Adiós querido Gato Romero. Fuiste un deportista destacado, un dirigente fenomenal que se animó a acercarse a la política para cambiar la vida de los ciudadanos de Villa Allende y un ser humano excepcional”.

Se sumó con su mensaje, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien definió a Romero como “un hombre comprometido con su pueblo”, “hago llegar a toda su familia, amigos, seres queridos y vecinos de esta ciudad mis más sentidas condolencias”.

“Lamento la temprana partida del Gato Romero. Un ejemplo como deportista y como Intendente que inspiró a muchísimas personas a comprometerse con el futuro de nuestro país. Le mando un fuerte abrazo a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”, publicó la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal.

A última hora del domingo se manifestó el ex presidente Mauricio Macri: “Agradezco a la vida haber conocido al Gato Romero. Ejemplo de deportista y ciudadano, usó todo su talento, carisma y educación para representarnos siempre de la mejor manera a los argentinos. Y terminó su vida sirviendo con entrega a sus queridos vecinos de Villa Allende”.

“Hace unos días le dije que íbamos a volver a encontrarnos para compartir la pasión que los dos sentimos por la Argentina, por Córdoba y por el deporte. Fue, es y será un grande”, agregó Macri, quien destacó que Romero seguirá “presente entre nosotros gracias al ejemplo y a los aprendizajes que nos deja”.

