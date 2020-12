Cómo fue la Navidad que Diego Maradona desapareció porque “se lo llevaron los marcianos”

La Navidad que Diego Maradona desapareció de la casa de Rocío Oliva y regresó dos días después: "Me llevaron los marcianos"

Lejos estuvo de ser como su última Navidad, la cual pasó lleno de nostalgia y tristeza en 2019. Era otro Diego. Ese activo, ocurrente y con el humor chispeante que lo caracterizaba. A ese Maradona, en una madrugada del 25 de diciembre no muy lejana, se “lo llevaron los ovnis”. O por lo menos eso dicen.

La primera en revelar esta hilarante historia fue Rocío Oliva, quien fuera la última pareja estable que se le conoció al Diez. En septiembre, cuando se desempeñaba como panelista del ciclo Polémica en el Bar (América) contó que, luego de una Nochebuena que habían compartido junto al mejor jugador de todos los tiempos y la familia de la blonda, Pelusa se ausentó “dos días” de su casa.

“Fue después de un 24 (de diciembre) a las 00 y vino como el 26 ó 27. Le pregunté qué pasó, no sabía nada de él. ‘Me llevaron los marcianos’, me dijo. ‘No sabía donde estaba, me recuperé, me levanté y vine para acá', me dijo después”, comentó Oliva a sus compañeros de programa, mientras ellos se reían ante la ingeniosa salida del ex DT de la Selección.

Cuando le consultaron si se alarmó por la noticia, Oliva fue directa: “Nah, qué me voy a asustar. Fue acá en Argentina. Estábamos en Devoto y le dijo a mi mamá ‘suegra, me llevaron los marcianos’, ja”.

La breve reconstrucción que hizo la ex jugadora de River resalta que tanto Diego como todos los presentes cenaron tranquilos y en paz hasta la hora del brindis. Apenas pasados unos pocos minutos del choque de copas, cuenta que se acercó a donde estaba Maradona para ofrecerle algo para tomar y ya no lo encontró. “Estábamos ahí lo más bien y desapareció”, explicó.

El día que a Maradona lo llevaron los ovnis

“No me enteré que pasó. Qué va a pasar, se fue con los amigos. Cuando volvió estábamos almorzando. No vino solo, vino con el guardia, ja”, añadió después, dejando entrever la verdadera razón de su larga ausencia.

Y para completar la anécdota, apenas unos meses después, cuando le brindó una entrevista a TyC Sports, el propio Diego reconoció qué sucedió en aquella Navidad. “Una vez, con unas copas de más falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije ‘me llevaron los ovnis’, ja. Me llevaron... ¡Qué se yo donde estuve! Le dije que no le podía contar...”, relató sonriente.

